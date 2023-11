Gründe Oasen in der Stadt: Dachgärten schaffen Landhausfeeling

Spätestens im Frühling zieht es uns Menschen verstärkt ins Grüne. Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, möchten wir dieses Schauspiel gerne hautnah miterleben. Eine Vielzahl an empirischen Studien belegt, dass der Kontakt mit der Natur sich positiv auf das physische und psychische Wohlbefinden auswirkt. Der Blick auf Grünflächen und die Nähe zu Pflanzen und Bäumen wirkt Reizüberflutung entgegen, baut Stress ab, stärkt das Immunsystem und kann glücklicher machen.

In städtischen Ballungsräumen ist es aber gar nicht so einfach, den Kontakt mit der Natur herzustellen, denn Grünflächen sind je nach Region Mangelware. Um herauszufinden, wie grün Deutschlands Großstädte wirklich sind, hat die Berliner Morgenpost den Blick aus der Vogelperspektive gewagt und eine interaktive Karte erstellt, die interessante Erkenntnisse liefert. Von oben betrachtet ist Siegen das grünste urbane Fleckchen Deutschlands. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen liegt mit 100.325 Einwohnern nur knapp über der Mindestgrenze für Großstädte, hat aber rund 100 km² Grünfläche zu bieten. Das entspricht ca. 980 m² pro Einwohner. Auf Platz 2 liegt Göttingen, gefolgt von Bergisch Gladbach und Salzgitter. Ein Blick auf die Millionenstädte Deutschlands zeigt, dass Hamburg hier die grünste Seele hat. Hannover, das für sich selbst in Anspruch nimmt, die grünste Großstadt Deutschlands zu sein, erreicht im Ranking der Millionenstädte nur den 7. Platz. Dafür schafft es die City Hildesheim, die nur rund 30 Kilometer vor den Toren Hannovers liegt, auf einen grünen 7. Platz in der Gesamtbetrachtung. Die Einwohner der niedersächsischen Stadt dürfen sich über rund 80 km² Grünfläche freuen, das entspricht 730 m² pro Einwohner.

Wie kommt es aber, dass Hannover beispielsweise weitaus weniger grün zu sein scheint, als sie sich präsentiert? Die unterschiedliche Herangehensweise für die Erhebung ist der Grund für diese Diskrepanz. Die Stadt Hannover bezieht sich auf die Gesamtfläche an öffentlichen Erholungsgebieten mit grünem Daumen. Hier werden also nur Grünflächen eingerechnet, die für jeden Bewohner frei zugänglich und nutzbar sind. Nicht berücksichtigt werden private Grünanlagen, bepflanzte Vorgärten, begrünte Hinterhöfe und grüne Oasen auf Dachgärten. Der Wunsch nach mehr Grün in städtischen Gebieten in Kombination mit dem wachsenden Platzmangel in urbanen Szenarien hat Kreativität erforderlich gemacht. Insbesondere Dachterrassen und Dachgärten als Alternative zu ebenerdigen grünen Erholungsflächen haben an Bedeutung gewonnen. Wir zeigen, wie vielfältig die grünen Oasen in luftiger Höhe sein können und was bei der Anlage eines Dachgartens zu beachten ist.

Nutzgarten und Ziergarten: Möglichkeiten nutzen

Wie auch bei klassischen Gärten am Boden stellt sich beim Dachgarten die Frage, wie die zur Verfügung stehende Fläche genutzt werden soll. Hier kommt es vor allem auf die räumlichen Gegebenheiten an und auf die Einschränkungen, die durch die baulichen Strukturen und gegebenenfalls behördliche Vorgaben zu beachten sind. Einschränkende Kriterien sind die Belastbarkeit der Dachkonstruktion und der Neigungswinkel des Daches. Auch die Belange anderer Wohnparteien im Haus oder in Nachbarhäusern müssen bei der Planung eines Dachgartens Berücksichtigung finden.

Wer einen Dachgarten anlegen möchte, sollte zunächst einen Architekten und einen Baustatiker zu Rate ziehen. Sie prüfen die statischen Voraussetzungen und erforderlichen Sicherheitsaspekte des Gartenprojektes. Die Neigung des Daches sollte idealerweise zwischen zwei und fünf Prozent betragen. Ein stärkerer Neigungswinkel macht die sicherer Verankerung aller Komponenten schwierig. Ein Dach ohne jeglichen Neigungswinkel birgt dagegen die Gefahr der Staunässe, da Niederschlage nicht zuverlässig abfließen kann.

Die Frage, wie der externe Raum auf dem Dach genutzt werden soll, steht ebenfalls im Vordergrund der Überlegungen, insbesondre im Hinblick auf die zu erwartende Gewichtsbelastung für die Dachkonstruktion. Grundsätzlich ist es möglich, das kleine Paradies in luftiger Höhe als reinen Ziergarten für entspannte Stunden oder als Nutzgarten für Obst, Gemüse und frische Kräuter anzulegen. Entscheidend ist, was die Statik des Daches erlaubt. Dachgärten mit einer einfachen Begrünung durch Gräser, Büsche oder Stauden erreichen inklusive Nährboden und Feuchtigkeit im Schnitt eine zusätzliche Belastung für das Dach von 100 Kilogramm pro Quadratmeter. Sollen umfangreichere Bepflanzungen oder andere bauliche Elemente den Dachgarten zieren, kann die Belastung weit darüber hinausgehen. Hinzu kommen gegebenenfalls Gartenmöbel, ein Sonnenschutz und Stauraum. Und nicht zuletzt soll auch die Begehung und Nutzung der grünen Oase auf dem Dach für eine oder mehrere Personen jederzeit sicher möglich sein.

Um alle wesentlichen Faktoren zu berücksichtigen, ist ein Deutschland eine Baugenehmigung erforderlich, um die Veränderungen im Dachbereich vornehmen zu dürfen. In die Prüfung fließt vor allem der Bebauungsplan sowie die baulichen Gegebenheiten von Nachbargrundstücken mit ein.