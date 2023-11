Richtig gepflegt hält besser: So bleiben eure Sachen lange schön

Mode gehört in vielen Haushalten zu den Gegenständen mit der kürzesten Lebensdauer. Grund dafür ist nicht, dass die Hosen, Jacken & Co tatsächlich nach kurzer Zeit kaputt sind. Stattdessen liegen sie einfach nicht mehr im Trend oder sie sehen durch die falsche Pflege nicht mehr so schön aus wie zu Beginn und werden daher beim Entrümpeln zuerst aussortiert. Auch kann sich ihre Passform oder sogar ihre Farbe verändern, wenn beispielsweise beim Waschen und Trocknen ein Fehler gemacht wird. Wer seine Kleidung also einerseits beim Kauf zeitlos wählt, beispielsweise in Form von gut sitzenden Basics, und diese andererseits sorgfältig pflegt, der kann diese zu einem jahrelangen sowie nachhaltigen Begleiter machen. Wie also werden verschiedene Klamotten richtig gewaschen, um sie vor Schäden zu schützen und sie für lange Zeit wie neu aussehen zu lassen?

1 – Schon beim Kauf die Pflege berücksichtigen.

Es gibt Klamotten, die sind von Vornherein sehr empfindlich und anspruchsvoll, ihre Pflege betreffend. Manche müssen sogar professionell gereinigt werden, was oft dazu führt, dass sie nur selten getragen werden und laufende Kosten verursachen. Besser ist es daher, beim Kauf schon darauf zu achten, dass die Klamotten pflegeleicht und robust sind. Das macht sie zugleich langlebig und erspart viel Arbeit, da mehrere Kleidungsstücke gleichzeitig gereinigt werden können. Das bedeutet eine vollere Waschmaschine, dadurch einen geringeren Wasser- sowie Stromverbrauch und mehr Nachhaltigkeit.

2 – Einen Blick auf den Waschzettel werfen

Alle Kleidungsstücke besitzen ein Etikett mit Pflegehinweisen. Dieses zu beachten, ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Wie soeben erwähnt, passiert das am besten schon beim Kauf. Spätestens aber vor der ersten Reinigung ist es wichtig zu prüfen, ob die Textilien in die Waschmaschine dürfen und bei welcher Temperatur. Auf dem Waschzettel befinden sich außerdem Anweisungen, ob die Klamotten in den Trockner dürfen, ob chemische Reinigungsmittel verwendet werden können – und zu vielen weiteren Details.

3 – Die Wäsche richtig sortieren

Wie vorab erwähnt, ist es aus Gründen der Nachhaltigkeit sinnvoll, möglichst viele Wäschestücke gleichzeitig zu reinigen. Das gilt jedoch nicht immer, wenn es um die Langlebigkeit der Kleidung geht. Denn verschiedene Materialien und Farben haben unterschiedliche Ansprüche an die Wäsche. Diese zu beachten, ist wichtig, um beispielsweise Beschädigungen, Verfärbungen oder ein Eingehen der Klamotten zu verhindern. Wer schon beim Sortieren die wichtigsten Grundregeln beachtet, spart somit Zeit bei der Wäsche und erhöht die Lebensdauer der Kleidungsstücke.

4 – Nicht zu oft waschen – aber auch nicht zu selten

Jede Wäsche strapaziert das Material. Je häufiger Textilien also gewaschen werden, desto schneller verlieren sie an Farbe sowie Elastizität. Irgendwann kann es zu Schäden kommen oder die Kleidung sieht im wahrsten Sinne des Wortes „ausgewaschen“ aus. Deshalb ist es wichtig, sie nicht zu häufig zu waschen. Dennoch können auch Schweiß, Chemikalien oder andere Verschmutzungen zu dauerhaften Schäden führen. Für jede Art von Textilien gibt es daher offizielle Empfehlungen, wie häufig diese gewaschen werden sollten – und diese zu beachten, lässt sie länger aussehen wie neu.

5 – Die richtige Temperatur wählen

Bei zu niedrigen Temperaturen wird die Wäsche gegebenenfalls nicht sauber oder Bakterien werden nicht abgetötet. Deshalb sind beispielsweise bei Unterwäsche oder Bettwäsche aus hygienischen Gründen höhere Temperaturen wichtig. Demgegenüber reicht bei vielen Kleidungsstücken eine Reinigung bei 30 Grad Celsius aus, was nachhaltiger ist und das Material schont. Als Faustregel gilt daher: Leicht und normal verschmutzte Wäsche kann bei 30 Grad Celsius gewaschen werden, bei stärkeren Verschmutzungen reichen 40 Grad Celsius, sofern ein leistungsstarkes Waschmittel gewählt wird. 60 Grad Celsius werden nur bei konkreter Ansteckungsgefahr empfohlen, beispielsweise bei Kontakt mit Fußpilz oder Viren wie einer Magen-Darm-Grippe.

6 – Das geeignete Pflegemittel nutzen

Moderne Waschmittel entfalten ihre volle Reinigungskraft also bereits bei niedrigen Temperaturen. Dennoch sollte ein möglichst umweltfreundliches Pflegemittel genutzt werden, damit keine Chemikalien in das Abwasser übergehen. Auch Weichspüler oder andere chemische Stoffe wie Bleichmittel sollten bei der Wäsche möglichst gemieden werden. Sie sind nicht nur eine Belastung für die Umwelt, sondern auch für die Materialien und verringern dadurch ihre Lebensdauer.

7 – Einen schonenden Waschgang verwenden

Jede Waschmaschine hat verschiedene Programme zur Auswahl. Ihre Art sowie Anzahl kann sich je nach Modell unterscheiden. Es lohnt sich deshalb, sich nach dem Kauf einer Waschmaschine einmal intensiv mit ihren Programmen sowie Funktionen auseinanderzusetzen, um in Zukunft immer die richtige Wahl zu treffen. Die meiste Alltagskleidung kann problemlos mit dem Standardprogramm gereinigt werden. Was besonders empfindlich ist, sollte hingegen mit den Programmen für Feinwäsche, Wolle oder Handwäsche gewaschen werden. Das Programm „Pflegeleicht“ eignet sich hervorragend für knitterempfindliche Materialien, da es eine geringere Schleuderzahl verwendet. Das richtige Programm zu wählen, bringt also optimale Ergebnisse beim kleinstmöglichen Strom- sowie Wasserverbrauch.

8 – Die Wäsche sanft trocknen

Nicht alle Materialien dürfen in den Trockner und selbst, wenn dies in der Theorie möglich ist, ist es in der Praxis nicht immer sinnvoll. Denn der Trockner strapaziert die Kleidung und verringert dadurch ihre Lebenszeit. Zudem kann sie bei zu hohen Temperaturen während der Trocknung ihre Form verlieren. Das gilt auch für das Trocknen auf beziehungsweise vor einer Heizung oder direkt in der Sonne. In letzterem Fall können die Farben ausbleichen und der Stoff sieht schon nach wenigen Waschgängen alt sowie verwaschen aus. Deshalb ist es wichtig, die Wäsche sanft zu trocknen, am besten an der Luft bei warmen Temperaturen, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung. Je nach Material kann sie dabei hängend getrocknet werden, in einigen Fällen wie bei Wolle wird jedoch die liegende Trocknung empfohlen.

9 – Kleidung richtig lagern

Bleibt nur die Frage nach der Lagerung offen. Sauber, kühl, dunkel und trocken – so lautet dabei die Grundregel. Dadurch werden Beschädigungen durch Schimmel, Staub, Schädlinge oder andere Faktoren verhindert. Deshalb ist es wichtig, dass die Kleidungsstücke vollständig getrocknet sind, bevor sie in den Schrank gelegt werden. Am besten werden sie sorgfältig zusammengelegt oder aufgehängt, um eine Faltenbildung zu verhindern und damit sich die Klamotten nicht gegenseitig durch Reißverschlüsse, Knöpfe & Co beschädigen. Wird sie hingegen für längere Zeit verstaut, beispielsweise für eine ganze Jahreszeit, können auch Kleidersäcke oder -boxen zum Einsatz kommen, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Motten zu schützen. Dann ist die Aufbewahrung sogar auf dem Dachboden oder im Keller möglich, sofern diese sauber und schimmelfrei sind.

10 – Waschmaschinenpflege nicht vergessen

Die Kleidung kann in der Waschmaschine selbstverständlich nur sauber werden, wenn die Maschine selbst sauber ist. Deshalb ist die Waschmaschinenpflege ein weiteres wichtiges Thema, um die Klamotten zu pflegen und möglichst lange zu erhalten. Denn Verschmutzungen oder Beschädigungen in der Waschmaschine können auf die Stoffe übergehen und diese strapazieren, schlimmstenfalls sogar zu Löchern oder anderen Schäden führen. Deshalb ist es wichtig, die Trommel regelmäßig zu kontrollieren, ob es scharfe Kanten oder andere Beschädigungen gibt. Ebenso sollte die Waschmaschine selbst gereinigt sowie gepflegt werden und zuletzt gilt es, das Flusensieb zu überprüfen. Dort findet sich übrigens manchmal auch die eine oder andere, verloren geglaubte Socke wieder…