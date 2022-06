Exotische Reisetipps: Traumurlaub in Indien

Indien hat nicht nur exotische Palmenstrände, bunte Städte und geschichtsträchtige Orte zu bieten, sondern auch Berge und Schnee. Wie wäre es also mal mit Shimla statt Ischgl? Das Snow King Retreat ist ein mehrfach augezeichnetes Skiresort im indischen Wintersportort Fagu. Die in 2.200 m Höhe auf einem Bergrücken des mittleren Himalaya gelegene Stadt ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Im Sommer ist es hier frischer als in den heißen, tropischen Teilen des Landes und im Winter verwandelt sich die Gegend in ein weiß gepudertes Winterwunderland.