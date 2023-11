5 unbekannten Geheimnisse bei der Nutzung eines Rasenmähers

Immer in dieselbe Richtung zu schneiden, kann dazu führen, dass der Rasen in eine bestimmte Richtung wächst, was zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild führt. Wechseln Sie bei jeder Sitzung die Schneidrichtung, um ein gleichmäßigeres Rasenwachstum zu fördern. Das Schneiden in verschiedenen Richtungen verhindert außerdem, dass der Rasen Markierungen oder Vertiefungen aufweist, was ihm ein weicheres und professionelleres Aussehen verleiht.