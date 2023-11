Wie ihr eure Fenster mit Gittern sicher haltet!

Heute wollen wir uns dem Thema Sicherheit widmen. Wie könnt ihr die Sicherheit in eurem Haus erhöhen? Hier sind einige Tipps unserer Interior Designer, um die Sicherheit zu erhöhen. Installiert hochwertige Schlösser an Türen und Fenstern. Verwendet zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen wie Riegel, Türketten oder Alarmanlagen. Sorgt für ausreichende Beleuchtung rund um euer Haus, insbesondere an Eingängen und in dunklen Bereichen. Bewegungsmelder können helfen, unerwünschte Besucher abzuschrecken. Investiert in eine Alarmanlage, die euer Haus vor Einbrüchen, Feuer oder Gaslecks schützt. Stellt dabei sicher, dass sie regelmäßig gewartet wird. Installiert Überwachungskameras an strategischen Stellen rund um euer Haus, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken und Beweismaterial zu sammeln. Tauscht euch mit euren Nachbarn aus und informiert euch über verdächtige Aktivitäten in der Umgebung. Eine starke Nachbarschaft kann Einbrüche verhindern. Verstärkt eure Eingangstür mit einem Türspion, einer Türkette oder einem Türriegel, um unerwünschten Zugang zu verhindern. Sichert euren Garten oder eure Terrasse mit Zäunen, um unbefugten Zugang zu verhindern. Verstärkt Fenster mit Sicherheitsglas oder installiert Fenstergitter, um Einbrüche zu erschweren. Insbesondere auf Fenstergitter wollen wir im Folgenden eingehen. Alle, die noch mehr zu den Themen Haus und Garten wissen möchten, finden bei homify weitere Artikel. Z. B.: So kann man den Inhaber eines Strom- und Gasvertrages wechseln.