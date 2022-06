Vom Pfandleihhaus zum Wohnhaus

Ähnlich wie in einem Literaturcafé wurde diese Ecke des Hauses gestaltet. Ein Bistrotisch wird von zwei Stühlen gesäumt. Der Hintergrund wird von einem fast raumhohen Regal begleitet, das eine riesige Auswahl an Büchern bietet. Die Positionierung vor dem bodentiefen Fenster ist ideal, denn man erfährt einen wunderbaren Ausblick auf die benachbarten Häuser sowie großzügigen und natürlichen Lichteinfall. Aufgrund des viel verwendeten Holzes kann man den Geruch des natürlichen Rohstoffes förmlich durch das Bild einatmen. Die Brüstung vor dem Fenster wird in dieser Kombination übrigens Französischer Balkon genannt und ist kein Balkon im eigentlichen Sinn, sondern nur ein Geländer als Absturzsicherung vor bodentiefen Fenstern, die auch „Pariser Fenster“ genannt werden. Das Geländer wird von außen vor das Fenster gesetzt und im Mauerwerk verankert. Aus Sicherheitsgründen kommen nur Geländer aus Metall infrage, meistens aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Es gibt allerdings auch die Variante, bei der tatsächlich eine Miniatur-Balkonplatte etwa 20 bis 25 cm aus dem Baukörper ragt und natürlich keinen Platz für Stuhl und Tisch bietet, wohl aber für Balkonpflanzen. Diese Variante ist in südeuropäischen Ländern weit verbreitet.