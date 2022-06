Kontrastreiches Haus in Pamplona

Auf der rechten Seite der Milchglaswand findet sich ein Waschbecken, das in die dafür vorgesehene Nische eingebettet wurde. Die bereits in der Dusche verwendeten Materialien werden in dem rechteckigen Ausschnitt fortgeführt und verschmelzen zu einem stimmigen Ganzen. Unter dem Waschbecken findet sich eine Schublade, die unschöne Gebrauchsgegenstände kaschiert. Verlässt man das Badezimmer, kommt man in den prägnant gestalteten Flur: Hier dominieren ebenso an den vertikalen Flächen die dunklen Holzstreben. Parole bietet ein heller hochwertiger Holzfußboden, der sich durch das gesamte Geschoss zieht. Künstliches Licht sowie ein zusätzliches dekoratives Mittel wird durch Strahler ermöglicht. Diese wurden in gleichem Abstand in den Boden eingelassen und lenken nicht unnötig von dem schlichten Raum ab.