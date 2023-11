Bereit für die dunklen Monate: So wird die Terrasse winterfest

Grundsätzlich bedeutet eine winterfeste Terrasse, dass sämtliche Elemente, die fest angebracht oder auch nur auf dieser aufgestellt sind, verräumt, gesichert und so behandelt werden, damit diese den winterlichen Belastungen standhalten können. Zu kümmern ist sich so etwa um die Möbel, die Begrünung, den Boden, die Sonnenschutzvorrichtungen, die Überdachung und den Sichtschutz der Terrasse.

Sitzpolster & Auflagen lassen sich natürlich ohne großen Aufwand sicher in den Innenräumen lagern. Mehr Arbeit entsteht in anderweitigen Bereichen der Terrasse, beispielsweise dem Boden des Außenbereichs.

Es kommt dabei jedoch auch darauf an, ob die Terrasse wirklich nur in den Sommer- oder auch in den Wintermonaten genutzt wird. Falls der heimische Außenbereich über das gesamte Jahr aufgesucht wird, ist auf einen winterfesten Boden, eine solide Überdachung sowie winterharte Pflanzen kaum zu verzichten. Handelt es sich bei der Terrasse jedoch um einen Ort, der ausschließlich bei schönem Wetter als Aufenthaltsbereich dient, ist ein passendes Winterlager für Möbel und Co. nötig.

Der richtige Zeitpunkt für die Wintervorbereitungen

Ein konkreter Stichtag lässt sich kaum nennen, wenn es darum geht, die Vorbereitungen für den Winter im Garten zu treffen. Allerdings gilt die Faustregel, dass die entsprechenden Maßnahmen vor dem ersten Frost ergriffen werden sollten, damit keine Frostschäden riskiert werden.

Hierzulande tritt Frost erstmals nach dem Sommer in der Regel zwischen Mitte und Ende Oktober auf. Die Terrasse sollte sich somit spätestens zu diesem Zeitpunkt als winterfest zeigen.