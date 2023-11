Mach dein Haus fit für den Herbst mit diesen 7 Tipps!

Es gibt mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist, sein Haus fit für den Herbst zu machen: Der Herbst bringt oft kühlere Temperaturen mit sich, und es ist wichtig, dass das Haus gut isoliert ist, um Energie zu sparen und die Heizkosten niedrig zu halten. Das Überprüfen von Fenstern und Türen auf undichte Stellen und das Abdichten von Rissen kann helfen, den Wärmeverlust zu minimieren. Der Herbst ist außerdem oft eine Zeit mit vermehrtem Regen und Stürmen. Es ist wichtig, das Dach und die Regenrinnen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Das Entfernen von Laub und anderen Ablagerungen von den Dachrinnen kann verhindern, dass sie verstopfen und zu Wasserschäden führen. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, und es ist wichtig, dass sie nicht in den Regenrinnen oder auf den Gehwegen liegen bleiben. Das Entfernen von Laub von den Gehwegen und dem Garten kann Stolperfallen vermeiden und die Drainage verbessern. Mit dem Herbst kommen auch kürzere Tage und längere Nächte auf uns zu. Es ist wichtig, dass die Außenbeleuchtung gut funktioniert, um die Sicherheit zu gewährleisten und Einbrecher abzuschrecken. Das Austauschen von Glühbirnen und das Reinigen von Lampenschirmen kann helfen, die Helligkeit zu verbessern. Unsere Experten für Haus und Garten haben euch in diesem Ideenbuch 7 wichtige Tipps für den Herbst zusammengestellt. Lest auch hier weiter, wie ihr von Metallmöbeln im Herbst profitieren könnt.