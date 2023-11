Thermovorhang für die Tür: 10 tolle Ideen und Gründe!

So langsam geht es auf den Herbst und damit auf die kühlere Jahreszeit zu. Es ist also an der Zeit, sich mit ein paar Themen auseinanderzusetzen, wie wir uns auf den Herbst dieses Jahr vorbereiten können. Eine Idee, Energie zu sparen, ist der Einsatz von Thermovorhängen. Thermovorhänge für die Tür sind spezielle Vorhänge, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Türen zu reduzieren. Sie bestehen aus einem isolierenden Material, das die Kälte draußen hält und die Wärme drinnen hält. Thermovorhänge können an der Tür angebracht werden, um Zugluft zu verhindern und die Energieeffizienz eines Raumes zu verbessern. Sie sind besonders nützlich in kalten Jahreszeiten oder in Räumen, die schlecht isoliert sind. Thermovorhänge können auch Lärm reduzieren und als Sichtschutz dienen. In diesem Ideenbuch stellen euch unsere Interior Designer ein paar Modelle vor und sie verraten euch, welche Gründe für Thermovorhänge sprechen. Wer noch mehr zum Thema Energiesparen lesen will, findet z. B. hier Infos: Autarkes Leben: Diese Optionen sind im dichtbesiedelten Europa möglich.