Vielseitige Beleuchtungsideen für euren Vorgarten und Eingangsbereich

Die perfekte Wahl für moderne, reduziert gehaltene Eingangsbereiche, in die sich die Beleuchtung harmonisch und nahtlos einfügen soll: Der Santa Flat Aufbauspot von Lichttrend hält sich selbst dezent zurück, kreiert dabei aber dennoch eine stimmungsvolle Beleuchtung für den Bereich vor oder hinter der Haustür. Je nachdem, wie ihr die Spots anordnet, könnt ihr damit ansprechende Licht- und Schattenspiele erzeugen.

Solarwandleuchte Wally: Wer einen besonderen und einzigartigen Eyecatcher für den Eingangsbereich sucht, ist mit der Solarwandleuchte Wally bestens bedient. Die würfelförmige Leuchte ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über einen Dämmerungssensor, der erkennt, wenn es dunkel wird. Dann aktiviert sich Wally selbst, nachdem sie sich tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen hat. Ein direkter Stromanschluss ist also überflüssig, was für einen äußerst flexiblen, einfachen und vielseitigen Einsatz spricht.

Pollerleuchte Tella: So simpel und doch so stilvoll und effektiv: Die Tella-Pollerleuchte von Lichttrend ist eine Bereicherung für jeden Vorgarten und jede Einfahrt. Mit ihrem schlichten, modernen Design passt sie sich jeder Umgebung problemlos an und dank ihres schwenkbaren Leuchtenkopfes kann sie flexibel ausgerichtet werden und so jeden beliebigen Bereich in ihrem Umfeld beleuchten.

Wandlampe Ixa: Die Wandlampe Ixa gehört zur Skapetze Eigenmarke s.luce und ist mit einem stromsparenden Bewegungsmelder ausgestattet, durch den immer dann das Licht angeht, wenn es wirklich gebraucht wird. Ixa ist in verschiedenen eleganten Farben und Formen zu haben und auch der Winkel ihres Lichtkegels ist individuell verstellbar.

Bodeneinbaustrahler Level: Wer den Boden seiner Einfahrt, den Weg zur Haustür oder einen gepflasterten Pfad im Vorgarten stilvoll beleuchten möchte, kann das mit dem Bodeneinbaustrahler Level tun, der in rund und eckig erhältlich ist und aus einer Edelstahlblende und gehärtetem Glas besteht. Darüber hinaus ist er bis zu 2 t befahrbar, was ihn auch zur perfekten Lichtergänzung für die Garagenzufahrt macht.

Akku-Tischleuchte Panchito: Eure Veranda beziehungsweise euer Sitzbereich vor dem Haus soll einen individuellen Hingucker erhalten, den man nicht in jedem Zuhause findet? Wie wäre es dann mit der coolen Tischleuchte Panchito in Kaktusform? Das Besondere daran ist nicht nur der einzigartige Look, sondern auch die Flexibilität in Sachen Einsatzmöglichkeiten, da die Leuchte dank ihres Akkus keine direkte Nähe zu einer Steckdose benötigt. Übrigens ist Panchito in zwei verschiedenen Farben und auch in einer größeren Variante als Stehleuchte erhältlich.

Leuchtende Drahtkugel Mesh: Ebenfalls ein äußerst dekorativer Blickfang: Die leuchtende Drahtkugel Mesh von s.luce strahlt durch die vielen kleinen Lichter in ihrem kunstvollen Drahtgeflecht fast schon magische Vibes aus und zaubert effektvoll eine ganz besondere Stimmung in euren Vorgarten. Mesh ist in verschiedenen Farben und Größen zu haben und macht im Gruppenverband eine ebenso gute Figur wie als Solokünstler.