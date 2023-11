Wann sollte man ein Dachfenster austauschen?

Der Austausch eines Dachfensters kann aus ganz unterschiedlichen Gründen notwendig sein. Wichtig ist, dass man sie als solche erkennt. Auch hochwertige Dachfenster weisen mit der Zeit oft Schäden auf und müssen dann ausgetauscht werden. Deswegen können Dachfenster von Braas ebenfalls betroffen sein. Hier befassen wir uns zunächst mit verschiedenen Mängeln, die mitunter durch die jahrelange Nutzung von Dachfenstern auftreten.

Regenwasser dringt hinein

Dringen Regenwasser und Feuchtigkeit in die Wohnung ein, kann das schwere Schäden an der Bausubstanz, den Bodenbelägen, Möbeln oder anderer Wohnungsausstattung verursachen. Deswegen ist es wichtig, dass ein undichtes Dachfenster so schnell wie möglich fachgerecht repariert oder ganz ersetzt wird. Als Hauseigentümer sollte man bedenken, dass ein Austausch oder die Instandsetzung von undichten Dachfenstern in der Regel günstiger ausfallen, als das Beheben von Wasserschäden.

Unerwünschtes Kondensat am Dachfenster

Fenster stellen die kältesten Flächen eines Raums dar. Deswegen setzt sich die Raumluftfeuchtigkeit daran zuerst ab. Mögliche Folgen sind Nässe oder sogar Schimmelbildung. Wer auf richtiges Heizen und Lüften achtet und dennoch immer wieder Wasser an der Dachfensterinnenseite vorfindet, verfügt wahrscheinlich über schlecht isolierte Fenster, die eine kalte Innenoberfläche haben. Bereits aus Gründen der Energieeffizienz sollte man den Austausch solcher Fenster nicht zu weit hinauszögern.

Risse oder Brüche im Fenster

Weil Dachfenster der Witterung so stark ausgesetzt sind, kann die Verglasung mit der Zeit beschädigt werden. Manchmal sorgen auch Hagelkörner oder fallende Äste dafür, dass das Glas an bestimmten Stellen reißt oder bricht. Eine beschädigte Verglasung sollte so schnell wie möglich ausgetauscht werden, da an diesen Stellen Feuchtigkeit leicht ins Wohnrauminnere dringen kann. Ist das betreffende Dachfenster bereits älter, empfehlen wir den Einbau eines neuen Produktes.

Trübes und unansehnliches Fensterglas

Wärmeschutzglas, das aus mehreren Scheiben besteht, wird mit der Zeit häufig trüb und weniger ansehnlich. Oftmals liegt die Ursache bei Undichtigkeiten im Scheibenaufbau. Dadurch gelangen Staub und Feuchtigkeit in den Zwischenraum und machen sich als feiner Nebel auf den Innenseiten bemerkbar.

Diese Eintrübung ist aber nicht nur ein Problem der Ästhetik. Auch die Lichtdurchlässigkeit wird dadurch beeinträchtigt. Dieses Problem lässt sich mit dem Einbau eines neuen Dachfensters leicht beheben.