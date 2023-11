Tipps und Tricks, wenn jemand in deinem Haus krank ist

Um Ansteckungen im gleichen Haushalt zu verhindern, gibt es verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können: Unsere Experten für Haus und Garten empfehlen: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Wasser für mindestens 20 Sekunden ist wichtig, insbesondere vor dem Essen, nach dem Toilettengang und nach dem Kontakt mit potenziell infektiösen Oberflächen. Vermeidet es außerdem, euch ins Gesicht zu fassen, vornehmlich in Mund, Nase und Augen.

Versucht, einen Abstand von mindestens 1–2 Metern zu anderen Haushaltsmitgliedern einzuhalten, speziell, wenn jemand Symptome einer Infektion hat. Das Tragen einer Maske kann dazu beitragen, die Verbreitung von Tröpfchen zu reduzieren, wenn jemand Symptome hat oder als infiziert gilt. Sorgt für eine gute Belüftung in den Räumen, indem ihr Fenster öffnet oder Lüftungsanlagen verwendet. Frische Luft kann dazu beitragen, Viren zu verdünnen und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu verringern. Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen solltet ihr vermeiden: Versucht, persönliche Gegenstände wie Handtücher, Geschirr, Besteck und Gläser nicht gemeinsam zu nutzen. Jedes Haushaltsmitglied sollte seine eigenen Gegenstände haben und diese regelmäßig reinigen.

Reinigt und desinfiziert regelmäßig Oberflächen, die häufig berührt werden, wie Türgriffe, Lichtschalter, Wasserhähne und Arbeitsflächen. Verwendet dazu geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Wenn jemand im Haushalt Symptome einer Infektion hat, sollte er bzw. sie sich isolieren und den Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern so weit wie möglich reduzieren. In diesem Artikel geben wir euch eine Übersicht, wie ihr euch zu Hause, also in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche, vor Ansteckungen schützen könnt.