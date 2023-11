Türkische Deko-Kultur: 5 tolle Ideen

Habt ihr Lust auf ein türkisches Design in eurem Zuhause? Typisch für türkisches Wohn-Dekor sind warme Farben wie Rot, Orange und Gold. Traditionelle türkische Muster wie der Ikat-Druck und der Osmanische Stil werden oft in Textilien wie Teppichen, Kissen und Vorhängen verwendet. Türkische Wohnungen sind oft mit handgefertigten Keramikfliesen, Mosaiken und Holzmöbeln dekoriert. Auch orientalische Lampen und Laternen sind beliebte Dekorationsgegenstände. Türkische Wohnungen sind oft gemütlich und einladend gestaltet, mit vielen Kissen, Teppichen und Vorhängen, um eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen. In diesem Ideenbuch zeigen euch unsere Interior Designer, wie ihr mehr türkisches Flair in eure Wohnräume bringen könnt. Wir sind gespannt, welche Ideen ihr in eurem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad oder in anderen Räumen wählt. Wer noch mehr lesen möchte, findet hier weitere Wohn-Ideen: Vielseitige Beleuchtungsideen für euren Vorgarten und Eingangsbereich.