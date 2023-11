10 Häuser in 10 versteckten Städten, die es in Deutschland zu entdecken gilt

Die Miete oder das Abbezahlen eines Kredites macht bei vielen Menschen einen, wenn nicht den größten, Anteil der monatlichen Kosten aus. Insbesondere in beliebten Wohngebieten steigen die Preise für Häuser und Wohnungen seit Längerem stetig an. Dementsprechend sind viele Menschen gezwungen, günstigere Alternativen zu suchen. Neben einer Reduktion der Quadratmeter pro Kopf kann man sich auch anschauen, wie die Mieten in anderen Städten oder Regionen sind. Wir wollen uns in diesem Artikel 10 weniger bekannte Städte in Deutschland anschauen, die besonders lebenswert sind. In diesem Ideenbuch schauen sich unsere Experten für Interior Design und Gartengestaltung einmal an, wo man besonders gut lebt. Schaut euch diese Tipps am besten gleich an, wenn auch ihr das Gefühl habt, einen Tapetenwechsel vertragen zu können. Alle, die noch mehr Inspiration zum Thema Wohnen wünschen, sollten gleich weiterlesen: 6 IKEA-Klassiker, die in keinem Haushalt fehlen dürfen.