Vielseitig und universell einsetzbar: maßgefertigte Innentüren für die optimale Raumnutzung

Maßanfertigung

Jede Tür, die ihr bei raumplus bekommt, wird exakt auf die individuellen Maße eures jeweiligen Raumes beziehungsweise Einsatzorts zugeschnitten. Ob ihr euch für eine Zimmertür, eine Schranktür oder eine Tür für ein Stauraumprojekt entscheidet, spielt dabei keine Rolle, genauso wenig wie die Art der Tür. Am Ende könnt ihr euch in jedem Fall einer nahtlosen und harmonischen Integration in die vorhandene Architektur sicher sein.