Viele Menschen träumen von einem Leben mitten im Grünen. Der Gedanke daran, idyllisch inmitten von Wiesen und Wäldern zu leben, vermittelt vielen Menschen ein Gefühl der Ruhe. Und gerade in den letzten Jahren haben sich viele Menschen den Traum vom eigenen Haus auf dem Dorf erfüllt. Wir zeigen euch heute die 15 schönsten Häuser im Grünen, die ihr seit Langem gesehen habt. Und falls ihr selbst noch sucht, geben wir euch außerdem 5 wertvolle Tipps, die euch einen guten Start in die Haussuche bescheren:

Hinterfragt euren künftigen Lebensstil: Ihr seid zur Zeit echte Stadtmenschen, die Energie tanken, wenn sie zum After-Work-Drink ins Café ums Eck gehen, die großen Premieren im Stadttheater nicht verpassen und es gerne trubelig mögen? Und möchtet jetzt diesen großen Schritt in Richtung ländliches Leben machen? Denkt genau über eure Entscheidung nach und darüber, was euch alles fehlen wird, wenn ihr auf dem Dorf lebt. Manchmal passt dieser Wechsel super, weil sich auch eure Interessen ändern. Manchen Menschen wird aber erst nach dem Umzug klar, dass etwas fehlt.

Die Lage ist entscheidend: Nehmt euch bei der Suche alle relevanten Wege vor, die ihr von hier aus zurücklegen wollt. Am besten auch mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, um sicherzugehen. Arbeitsplatz, Supermarkt, potentiell auch Kita und Schule – könnt ihr alles so erreichen, dass ihr zufrieden seid? Wenn es auf der Karte so aussieht und es sich abzeichnet, dass das Haus etwas sein könnte, solltet ihr auf jeden Fall diese wichtigsten Wege einmal testen. Dann seid ihr hinsichtlich Standort auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Prüft euer Budget – und seid dabei realistisch! Vergesst bei der Budgetplanung neben dem Kaufpreis auch anfallende Nebenkosten, von Instandhaltung über Versicherungen und Steuern, nicht. Wenn ihr ein Haus im Grünen euer Eigen nennen wollt, ist meist auch ein Garten mit dabei. Auch dieser will gepflegt werden – das bedarf Zeit- oder finanziellen Einsatz.

Zieht Experten hinzu: Wenn ein Haus in Frage kommt, lasst ihr natürlich Sachverständige kommen, die sich das Haus noch einmal aus Expertensicht anschauen. Heizung, Dämmung, Dach, Elektrik & Co. –Sie wissen, worauf man achten sollte, wenn man so eine große Investition tätigt. Hier gilt: Fragt lieber einmal zu viel nach als zu wenig, um bösen Überraschungen vorzubeugen.

Denkt über eure langfristigen Pläne nach: Schaut euch das künftige Traumhaus im Grünen auch aus der Brille eures künftigen Ichs an. Was braucht ihr möglicherweise in 10 bis 15 Jahren? Reicht das Haus aus für eine wachsende Familie? Bietet es genügend Raum für eure Hobbys? Und lässt es sich auch im Alter noch uneingeschränkt nutzen?

Klar, all diese Fragen sind nicht auf einmal beantwortet. Es braucht Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und letztendlich die Entscheidung für den Hauskauf und Umzug zu treffen. Lasst euch nicht drängen und hört auf euer Bauchgefühl!

In der Zwischenzeit zeigen wir euch ein paar Eindrücke vom Traumhaus im Grünen: