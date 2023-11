Dachsanierung: 4 wertvolle Tipps

50, 60, 70 Jahre: So lange hält das durchschnittliche Dach in etwa – je nach Material der Eindeckung und Standort des Hauses. Dann muss ein neues Dach her – unter Umständen sogar in allen Bestandteilen.

Wird das komplette Dach erneuert, so handelt es sich um eine Dachsanierung – ein umfangreiches Projekt, das sorgfältig geplant und durchgeführt werden sollte. Im Folgenden liefern wir euch 4 wertvolle Tipps rund um die Dachsanierung.