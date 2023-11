Das Eigenheim nachhaltig vor Schädlingen schützen – 6 Tipps

Eine saubere und aufgeräumte Wohnung sorgt dafür, dass unerwünschten Gästen wenig Nährboden gegeben wird. Sammeln sich Müllberge in Deinem Zuhause, solltest Du dringend etwas daran ändern.

Reinige die Oberflächen in Küche und Badezimmer regelmäßig mit desinfizierenden Reinigungsmitteln. Auch den Mülleimer selbst gilt es entsprechend zu reinigen. Tropfende Müllsäcke oder danebengegangene Reste können sich unten sammeln und Schädlinge anlocken.





Tipp 4: Regelmäßiges Lüften

Durch regelmäßiges Lüften lässt Du frische Luft hinein und verringerst damit gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zieht Silberfischchen an, die sich vor allem in Nassräumen ansammeln und sich dort verbreiten können. Außerdem begünstigt eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Pilzen und Schimmel an Wänden und Decken.

Übrigens empfehlen wir Dir, mehrmals täglich das Fenster komplett aufzumachen, statt es nur zu kippen. Denn bei der Kipplüftung findet lediglich ein geringer Luftaustausch statt. Stoßlüften wirkt hier weitaus effektiver.

Öffne die Fenster in Deiner Wohnung im Sommer morgens und abends für gut 25 Minuten. Den restlichen Tag über sollten sie geschlossen bleiben, um die Hitze möglichst gut draußen zu halten. Hier helfen Vorhänge und andere Methoden zur Verdunkelung. Lüfte im Winter dreimal täglich für jeweils 3 bis 5 Minuten. So behältst Du die Wärme drinnen und lässt die trockene Heizungsluft hinaus. In den Zwischensaisonen solltest Du drei- bis viermal täglich für je 10-15 Minuten lüften.





Tipp 5: Schäden beheben

Risse, Spalten und Löcher in Wänden, Fußböden oder an der Decke können für Schädlinge als Zugang zu Deiner Wohnung dienen. Kontrolliere Deine Wohnung deshalb regelmäßig auf undichte Stellen und behebe das Problem so schnell wie möglich. Zudem sollten Fenster und Türen über eine gute Abdichtung verfügen. Das ist nicht zuletzt im Winter essenziell, um keine Wärme zu verlieren.





Tipp 6: Wäsche nach Reisen waschen

Speziell bei Reisen in ferne Länder kann es schon einmal vorkommen, dass Schädlinge im Koffer oder über die Kleidung eingeschleppt werden. Nach der Rückkehr ist es daher überaus empfehlenswert, einmal alles auszupacken und direkt in die Waschmaschine zu geben. Damit verhinderst Du, dass sich eventuell mitgereiste blinde Passagiere in Deiner Wohnung breitmachen.