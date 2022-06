homify 360°: Vom Kloster zum Luxushotel

Die Suite beschränkt sich nicht nur auf das Schlafzimmer, sondern bietet darüber hinaus einen ebenso luxuriösen Wohnbereich, in dem es an nichts fehlt. Vergoldete Spiegel, üppige Kronleuchter, wertvolle Gemälde, Samtsofas und edle Möbel aus Massivholz, dazu frische Blumen, Obst und Champagner – was will man mehr?!