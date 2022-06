Intelligente Wohnideen

Wir bleiben beim Thema Sessel und zeigen euch eine andere intelligente Wohnidee. Dieses coole Knautschsessel besteht aus nachhaltigem Öko-Zellstoff, was an sich schon richtig cool ist. Aber das Besondere an diesem Sitzmöbel ist vielmehr die Art und Weise, wie wir es reinigen. Das gute Stück passt nämlich so wie es ist in die Waschmaschine. Vorbei die Zeiten, als man noch mühsam den Bezug abpellen musste, der nach dem Waschvorgang sowieso nie wieder so aufs Sofa passte wie vorher.