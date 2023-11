Marías Geschichte: Wie sie sich auf 60 m² eine Wohlfühloase schuf

Maria hat sich in ihrer Wohnung für eine überwiegend helle Farbpalette entschieden. Weiß an den Wänden reflektiert das natürliche Licht, erweitert den Raum optisch und erzeugt in jeder Ecke ein Gefühl von Frische und Leuchtkraft. Weiß wird also zur perfekten Leinwand für Marias ruhigen und minimalistischen Lebensstil.