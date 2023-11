Fertighäuser: Welche Gründe sprechen für die Fertigbauweise?

In der Vergangenheit standen Fertighäuser nicht gerade für Individualität. Das hat sich aber drastisch geändert und heute stehen individuelle Ansprüche und Wünsche der Bauherren stets im Mittelpunkt, wenn es darum geht, ein Fertighaus zu planen, zu bauen und auszustatten. So lassen sich bewährte Standards meist problemlos mit eigenen Ideen und Vorstellungen kombinieren und die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. Vom Bungalow bis zum Mehrgenerationenhaus und vom Doppelhaus bis zur Stadtvilla ist alles möglich, was das Bauherrenherz begehrt.