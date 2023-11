Schwarz als trendiger Wohnakzent

Wer es gerne elegant und zeitlos im eigenen Heim mag, greift auf Schwarz als Akzentfarbe zurück. Denn Schwarz passt einfach immer – sei es in der Küche, im Wohnzimmer oder als Hausfassade. Ihr könnt mit schwarzen Möbeln arbeiten, eine Wand in tiefes Schwarz tauchen oder mit schicken, schwarzen Accessoires arbeiten. Damit werdet ihr garantiert jedem Ort in eurem Haus Charakter verleihen. Wir nennen euch 8 Tipps, wie ihr Schwarz in diesem Jahr als rundum trendigen Wohnakzent einsetzt: