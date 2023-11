Psychologie der Beleuchtung: Mein Leitfaden zur Schaffung von Ambiente und Emotionen

Als Erstes müsst ihr definieren, welche Emotionen ihr in dem Raum, in dem ihr euch befindet, wahrnehmen möchtet. Bedenkt, dass die Bedürfnisse in eurem Badezimmer, eurer Küche oder eurem Schlafzimmers nicht dieselben sind. Macht also einen Rundgang durch euer Zuhause und definiert, was ihr wo fühlen möchtet.