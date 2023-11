DIY-Einrichtung: Kreative Ideen für Individualisten

Einer der beliebtesten Klassiker unter den DIY-Wohnideen ist das Aufmotzen und Verschönern alter Möbel. Das Tolle daran: Diese Variante eignet sich nicht nur für geübte DIY-Fans, sondern auch für Anfänger und weniger erfahrene Handwerker:innen, und sorgt für gemütliche Stunden zuhause, beim Platin Casino spielen oder eines Netflix Serien Marathons.

Die nächste DIY-Idee ist schon eher was für die erfahreneren Heimwerker:innen unter uns: Wer wirklich sichergehen will, dass es das neue Traummöbelstück nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, der legt am besten selbst Hand an und baut sich das gute Teil in Eigenregie. Zwei linke Hände sollte man dafür vielleicht nicht gerade haben, aber man muss auch kein professioneller Tischler sein. Wer sich an das Thema Möbelbau herantasten möchte, kann zum Beispiel auf Europaletten oder Weinkisten zurückgreifen und daraus etwas Tolles zaubern. Diese finden vielseitige Verwendung in der individuellen DIY-Einrichtung und lassen sich nach Belieben in Regale, Couchtische, Betten, Sitzmöbel und vieles mehr verwandeln.