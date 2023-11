5 Wege, gut gelaunt in den Tag zu starten

Was gibt es Schöneres, als nicht vom Wecker, sondern von Sonnenstrahlen geweckt zu werden, die eure Nase kitzeln? Falls ihr normalerweise mit geschlossenen Jalousien schlaft, könnt ihr ja mal ausprobieren, diese einen Spalt offen zu lassen. Dann werdet ihr vom sanften Licht am Morgen geweckt und kommt ganz gemächlich aus der Schlaf- in die Wachphase.