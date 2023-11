11 Dinge, die ihr bisher am falschen Ort gelagert habt

Wir kennen es alle: Wichtige Dokumente wie Rechnungen kommen an und landen direkt in einer Schublade oder auf einem unübersichtlichen Stapel. Dort werden sie schnell vergessen oder zerknittern. Gewöhnt euch lieber an, sie direkt in einem Ordner abzuheften. Tut gut und sorgt definitiv für Ordnung im Dokumente-Dschungel.