Welches Kerzenaroma für welche Stimmung?

Wenn ihr nach einem langen Tag nach Momenten des Innehaltens sucht, ist es wichtig, dass ihr euch klar macht, wie viel Zeit ihr diesem Moment widmen möchtet. Ihr braucht keine Stunden, schon mit nur 5 Minuten Atmen in der Nähe einer Duftkerze werdet ihr große Veränderungen in eurem Stresslevel spüren. Bevor ihr in die Welt der Düfte eintaucht, ist es wichtig, die verfügbaren Arten und die vielfältigen Duftoptionen zu kennen, die sie bieten.