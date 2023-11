Wie Minimalismus meine Lebensqualität verbesserte: vollständiger Leitfaden

In meiner Kindheit war ich das typische Mädchen, in dessen Zimmer völliges Chaos herrschte. Diese Störung war in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild meiner inneren Störung. Allerdings wurde mir erst mit Anfang 20 klar, dass viele der Dinge, die ich in meinem Haus hatte, insbesondere in meinem Schlafzimmer, mich nicht mehr repräsentierten. Sie schienen von einer Version der Desirée zu sprechen, die nicht mehr existierte oder die sich über diese Objekte hinaus entwickelt hatte.

Als ich in die Welt der persönlichen Selbstreflexion eintauchte, wurde mir klar, dass unsere Räume unter anderem ein Spiegel sind, der widerspiegelt, wer wir wirklich sind . Deshalb habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen: Ich erwerbe nur noch Dinge, mit denen ich mich wirklich identifiziere, und entsorge das Alte und das, was ich nicht mehr benutze.

Klingt für dich logisch und inspirierend? Dann lies weiter!