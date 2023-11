Vitrinen für Sammler: So präsentiert ihr eure Sammlung mit Stil

Ordnet eure Sammlerstücke thematisch an, um eine visuelle Geschichte zu erzählen. Wenn ihr beispielsweise Superheldenfiguren sammelt, könnt ihr diese in einer Vitrine für Marvel- oder DC-Comics gruppieren oder eure Lego-Bauteile an einem Ort zusammenstellen, um die Harmonie im Design zu wahren. Dadurch entsteht ein zusammenhängendes und ansprechendes Seherlebnis.