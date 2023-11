So teilt ihr die Hausarbeit auf: 3 Strategien für ein harmonisches Zuhause

Zu verhindern, dass jemand überfordert wird, ist für die Aufrechterhaltung der Harmonie in jedem Zuhause von entscheidender Bedeutung. Um diese Idee zu verwirklichen, implementiert ein System (Zeitplan), in dem jede Person in regelmäßigen Abständen, sei es wöchentlich oder monatlich, für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Verantwortlichkeiten gleichermaßen geteilt werden, was ein gerechteres und gleichberechtigteres Umfeld fördert.