Die gemeinsame Wohnung: So bringt ihr unterschiedliche Wohnstile auf einen Nenner

Kommunikation ist in jeder Beziehung von entscheidender Bedeutung, und die Inneneinrichtung bildet da keine Ausnahme. Sprecht von Anfang an offen und ehrlich mit eurem Partner über dessen Einrichtungsvorlieben. Hört euch seine Ideen an und teilt eure mit ihm. Dies legt den Grundstein für gemeinsame Entscheidungen.