Glow up für euer Zuhause: unglaubliche Transformation in 7 Tagen

Die richtige Beleuchtung kann in jedem Raum Wunder bewirken. Am zweiten Tag meines Glow-Ups reinigte ich Glühbirnen und Lampen, entsorgte die, die ich nicht mehr brauchte, und kaufte ein besonderes Exemplar zum Lesen am Abend. Ich habe mich für warmes Licht entschieden, um eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer zu schaffen, und für helleres Licht in der Küche und im Arbeitszimmer, um die Produktivität zu steigern.