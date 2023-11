DIY-Projekte: Heimwerker oder Handwerker – was ist wann sinnvoll?

Selbermachen liegt im Trend. Egal, ob es darum geht, Möbel zu bauen, kreative Deko für das eigene Zuhause herzustellen oder ein Umbauprojekt umzusetzen – die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ist voll angesagt und passt zum Zeitgeist der Nachhaltigkeit. Je nach handwerklichem Geschick und Know-how kann es allerdings passieren, dass sich die Hobby-DIY-Fans bei dem einen oder anderen Projekt zu viel zumuten. Damit es dann nicht in die Hose geht, sondern trotzdem so perfekt wie möglich umgesetzt wird, sollte man sich nicht scheuen, sich doch professionelle Hilfe ins Boot zu holen. Bei Listando findet ihr schnell und unkompliziert eine umfassende Liste der besten Handwerker in deutschen Städten, also die perfekte Unterstützung direkt in eurer Nähe. Die Liste basiert auf Kundenrezensionen, Bewertungen und dem Qualitätsstandard der Betriebe.