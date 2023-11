Halloween in Deutschland: von der amerikanischen Tradition zum deutschen Trend

Während orangefarbene Kürbisse und gruselige Skelette Ende Oktober schon seit Jahrzehnten ein traditioneller Anblick auf den Straßen Amerikas sind, war Halloween in Deutschland bis vor Kurzem ein weniger bekanntes Phänomen. In den letzten Jahren hat diese amerikanische Tradition jedoch zunehmend in der deutschen Kultur Fuß gefasst. Von Kindern, die an Türen klopfen, um Süßigkeiten zu bekommen, bis hin zu Erwachsenen, die sich für rauschende Partys verkleiden – Halloween ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des deutschen Festkalenders geworden.