Wie funktioniert eine Dunstabzugshaube ohne Abluft? Alles, was ihr wissen müsst!

Eine herkömmliche Dunstabzugshaube saugt Kochdünste an und leitet sie über einen Abluftkanal nach außen ab. Eine Dunstabzugshaube ohne Abluft hingegen saugt den Kochdunst an, filtert ihn und bläst die saubere Luft anschließend zurück in die Küche. Dies bedeutet, dass für die Installation keine Außenwand erforderlich ist, was die Möglichkeiten der Küchengestaltung erweitert.