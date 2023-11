Wie wird Halloween auf der ganzen Welt gefeiert?

Halloween, dessen Name von „Allerheiligen“ abgeleitet ist, hat tiefe Wurzeln in keltischen und christlichen Feiertagen. Ursprünglich markierte es in der keltischen Kultur, bekannt als Samhain, das Ende des Sommers und den Beginn des Winters. Die Kelten glaubten, dass die Geister der Toten in der Nacht des 31. Oktober zur Erde zurückkehrten. Mit der Verbreitung des Christentums verschmolz dieser Feiertag mit Allerheiligen am 1. November und Allerseelen am 2. November.