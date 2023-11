Deko-Trends für ein schauriges Halloween 2023!

Halloween ist ein Fest, das am Abend des 31. Oktober gefeiert wird. Es hat seinen Ursprung in den keltischen Bräuchen und wurde später von den Christen mit dem Allerheiligenfest verbunden. Halloween wird vor allem in den USA, Kanada, Irland und Großbritannien gefeiert, hat aber auch in anderen Ländern an Beliebtheit gewonnen. An Halloween verkleiden sich Kinder und Erwachsene in gruselige Kostüme wie Hexen, Geister oder Vampire. Sie gehen von Tür zu Tür und sagen den Spruch »Süßes oder Saures« (im Englischen »Trick or Treat«), um Süßigkeiten zu sammeln. Es werden auch Kürbisse ausgehöhlt und mit gruseligen Gesichtern versehen. Zu den weiteren Traditionen gehören das Erzählen von Geistergeschichten, das Dekorieren von Häusern mit Spinnweben, Skeletten und anderen gruseligen Dekorationen sowie das Anschauen von Horrorfilmen. Halloween-Partys und Veranstaltungen mit Kostümwettbewerben sind ebenfalls beliebt. Insgesamt ist Halloween ein Fest, das Spaß, Grusel und Kreativität vereint und sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gerne gefeiert wird. In diesem Ideenbuch wollen euch unsere Interior Designer zeigen, wie man sein Haus ansprechend zu Halloween dekorieren kann. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, lest gerne weiter: DIY-Projekte: Heimwerken oder Handwerker?