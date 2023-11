Poolreinigung im Herbst: ein vollständiger Leitfaden

Der Sommer hat sich bereits verabschiedet und bald beginnen die Blätter zu fallen. Der Beginn dieser neuen Saison ist eine entscheidende Zeit, um sicherzustellen, dass euer Pool in den kälteren Monaten in optimalem Zustand bleibt. Im heutigen Ratgeber gehen wir auf alle wesentlichen Schritte ein, die ihr zu Beginn des Herbstes unternehmen solltet, um sicherzustellen, dass euer Pool weiterhin ein sicherer und einladender Ort zum Entspannen bleibt. Von der Reinigung bis zur richtigen Wartung bietet dieser Artikel alle Informationen, die ihr für einen reibungslosen Übergang in die Herbstsaison benötigt.