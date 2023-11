Die 4 Geheimnisse, die kein Elektriker preisgibt

Das drittbestgehütete Geheimnis dieser Profis ist die Erdung. Dies ist ein entscheidendes Element jedes elektrischen Systems, aber auch hier sind wir uns der wahren Bedeutung dahinter selten bewusst.

Geheimnis gelüftet

Die Erdung dient als Fluchtweg für überschüssigen Strom. Wenn eine Überlastung oder ein Kurzschluss auftritt, leitet der Erdungskreis den elektrischen Strom sicher zur Erde und verhindert so Schäden an Geräten und Brandgefahr. Auf Erdungssysteme spezialisierte Elektriker sorgen dafür, dass alles richtig angeschlossen ist und sorgen so für die Sicherheit eures Zuhauses.