Herbst-Deko: Vergesst nicht, diese Räume herbstlich zu dekorieren!

Eine typische Herbst-Deko umfasst oft Elemente, die mit der Natur und den Farben des Herbstes in Verbindung stehen. Kürbisse sind z. B. ein Symbol für den Herbst und können in verschiedenen Größen und Farben verwendet werden. Sie können schnell auf Treppenstufen, Tischen oder als Teil von Kranzdekorationen platziert werden. Herbstblätter und Herbstlaub in warmen Farben wie Rot, Orange und Gelb kann in Vasen, Schalen oder als Teil von Girlanden verwendet werden. Getrocknete Maiskolben können als Teil von Tischdekorationen oder als Akzent in Kränzen verwendet werden. Besonders schön sind auch Strohballen, die im Freien oder in Innenräumen als Sitzgelegenheit oder als Teil von Dekorationen verwendet werden können. Kiefernzapfen können in Schalen, Vasen oder als Teil von Girlanden verwendet werden, während Kerzen in warmen Farben wie Orange, Rot oder Braun eine gemütliche Atmosphäre schaffen und als Teil von Tischdekorationen oder Kerzenleuchtern verwendet werden können. Blumen wie Sonnenblumen, Chrysanthemen oder Astern sind typische Herbstblumen und können in Vasen oder als Teil von Blumenarrangements verwendet werden. Vogelscheuchen sind ein klassisches Herbstmotiv und können im Garten oder auf Veranden aufgestellt werden. Durch Kissen, Decken oder Tischdecken in warmen Farben könnt ihr schnell eine gemütliche Atmosphäre schaffen und Lichterketten in warmen Farben können eine stimmungsvolle Beleuchtung bieten. Unsere Interior Designer zeigen euch im Folgenden, in welchen Bereichen eures Hauses eine Herbst-Deko toll aussieht. Alle, die noch mehr erfahren möchten, können hier weiterlesen: Deko-Tipps für ein schauriges Halloween.