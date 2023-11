Haltet schlechte Energie von eurem Zuhause fern: 30 Dinge, die Unglück anziehen

Im ständigen Fluss des Lebens sind wir von Energien aller Art umgeben. In letzter Zeit habe ich die faszinierende Welt der Energien und ihren Einfluss auf unsere nächste Umgebung erkundet: unser Zuhause. Ich habe herausgefunden, dass manche Dinge, Dynamiken und Objekte eine geringe Schwingung haben können, wodurch eine dichte Energie in unserem Haus zurückbleibt. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise, um 30 Dinge zu erkennen und zu vermeiden, die Unglück in euer Zuhause bringen könnten.

Aber keine Sorge, ich zeige euch auch, wie ihr diese Situation umkehren und euren Raum mit positiven und harmonischen Energien füllen könnt.