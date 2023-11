Anzeichen dafür, dass ihr zu einem potenziellen Messie werden könntet

In eurem Wohnzimmer thront ein gefährlich schwankendet Berg ungelesener Bücher? Wenn eure To-Read-Liste länger ist als ein Tolstoi-Roman, hortet ihr möglicherweise Bücher, anstatt sie zu lesen. Erwägt, die Titel, die ihr schon seit Jahren besitzt, zu spenden oder zu verschenken. So machen sie einem anderen Leser eine Freude und schaffen Platz in eurem Bücherregal!