Heizkosten sparen – Tipps und Tricks, um die nächste Heizkostenabrechnung im Rahmen zu halten

Zu einem Energiefresser können ebenfalls Heizungspumpen werden, die ihre maximale Lebensdauer erreicht haben. Für die Tipps zum Heizkosten sparen gehört deshalb auch dazu, die Heizungspumpe prüfen zu lassen und gegebenenfalls zu erneuern. Wenn Du Dich für moderne und energieeffiziente Techniken bei der neuen Pumpe entscheidest, kannst Du möglicherweise einen Zuschuss durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude erhalten.

Tipp 17: Lass die Heizungsanlage warten

Heizungsanlagen sollten regelmäßig von Experten gewartet werden, um eine reibungslose Funktionalität und Effizienz beim Heizen zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem Verbrennungsrückstände entfernt und ein allgemeiner Funktionstest durchgeführt, durch den sich auch herausfinden lässt, ob Teile der Heizung erneuert werden sollten, um mit der Heizung energiesparen zu können.

Tipp 18: Reinige Deine Heizungen

Energiesparen mit Heizung wird Dir nur dann möglich sein, wenn Deine Heizungen voll funktionsfähig sind. Und dies ist nur dann der Fall, wenn auch das Innenleben Deiner Heizung hin und wieder gereinigt wird. In den Heizkörpern können sich dicke Schichten von Staub festsetzen. Diese können die Heizenergie um sage und schreibe bis zu 30 Prozent verringern. Es wird also Zeit, den Staubwedel in die Hand zu nehmen und sich an die Arbeit zu machen!

Tipp 19: Dämme die Heizkörper mit Reflexionsmatten

Ein toller Trick, um Gas zu sparen bei der Heizung, ist die Anbringung von Reflexionsmatten hinter den Heizkörpern. Eine Reflexionsmatte für Heizkörper sorgt dafür, dass die Heizenergie nicht in die kalte Wand gezogen, sondern stattdessen reflektiert und an den Raum gesendet wird. Mit Heizung und Reflexionsmatte ist für optimale Dämmung gesorgt, so dass auch von außen weniger Kälte hineinziehen kann.

Tipp 20: Dämmung der Heizungsrohre im Keller

Zu den weiteren Heizung sparen Tipps gehört die Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die sich oft in kühlen Kellern befinden. Sind diese nicht ausreichend gedämmt, kann auf dem Weg viel Energie in die Heizungsrohre Deiner Wohnung verloren gehen. Dies kannst Du einfach selbst beheben, indem Du Isolierschläuche und Klebeband zum Dämmen der Heizungsrohre verwendest.

Tipp 21: Elektronische Thermostate helfen dabei, Heizkosten zu sparen

Wie kann man am besten Heizkosten sparen mit Thermostat? Indem Du in ein modernes, elektronisches Thermostat investierst! Diese lassen sich präzise auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen und reagieren sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen. Sie sind mittlerweile sogar für Smart-Systeme erhältlich, so dass Du die Heizungstemperatur sogar von unterwegs aus steuern kannst.

Tipp 22: Heizkörper entlüften

Heizkörper können Luft einfangen, was leider dazu führt, dass deutlich mehr Energie verbraucht wird. Ob Deine Heizung mit Luft gefüllt ist, erkennst Du daran, dass sie gluckernde Geräusche von sich gibt. Möchtest Du Energie sparen bei der Heizung, solltest Du also dringend Deine Heizkörper entlüften. Dies ist ein schneller und einfacher Prozess, der Dir enorme Kosten ersparen kann.

Tipp 23: Reduziere Deinen Warmwasserverbrauch

Wie spare ich Heizkosten? Nicht nur, indem Du unsere Tipps zum effizienten Heizen befolgst, sondern auch, indem Du Deinen Warmwasserverbrauch senkst. Die Erwärmung bei einer zentralen Warmwasserbereitung erfolgt über die Heizungsanlage. Entsprechend kannst Du Heizkosten sparen mit Warmwasser, das auf einem Minimum gehalten wird. Der höchste Warmwasserverbrauch entsteht beim Duschen und Baden. Versuche, weniger Warmwasser zu verwenden, um Heizkosten zu sparen bei Gas oder Strom.

Tipp 24: Setze beim Heizen auf regenerative Energien

Was ist die billigste Art zu heizen? Mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt und dafür verschiedene Alternativen zur klassischen Heizung untersucht, die auf regenerativen Energien basieren. Möchtest Du mit einer Heizung Energie sparen, solltest Du Dir die folgenden Optionen genauer ansehen, die teilweise auch staatlich gefördert werden:

Solarenergie: Solarenergie ist eine hervorragende Ergänzung zur klassischen Stromzufuhr, die Heizkosten erheblich senken kann. Da diese Methode auf Sonnenenergie basiert, reicht sie in den seltensten Fällen allein zum Heizen aus, lässt sich jedoch mit jeglichen anderen Heizsystemen kombinieren.

Holzheizungen: Heizungen und Öfen, die mit Holz betrieben werden, liefern ein hohes Maß an Wärme und sind in den letzten Jahren besonders beliebt geworden. Zu beachten ist lediglich, dass Holz zum Verbrennen trocken gelagert werden muss, um als Feuerholz dienen zu können.

Wärmepumpen: Wärmepumpen werden durch die Wärme der Umwelt betrieben und sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Es gibt sie als Luftwärmepumpen, Wasserwärmepumpen und Erdwärmepumpen. Wenn Du Dich fragst, was ist die billigste Art zu heizen, dann ist die Wärmepumpe mit ihren niedrigen Betriebskosten wahrscheinlich die Antwort.

Tipp 25: Lege mehr Teppiche in der Wohnung aus

Suchst Du nach einer Möglichkeit, einen Raum zu erwärmen ohne Heizung, empfehlen wir Dir, mehr Teppiche und Läufer auszulegen. Insbesondere auf kalten Fliesen- oder Holzböden sind Teppiche eine ausgezeichnete Wärmequelle. Besitzt Du nicht gerade eine Fußbodenheizung, ist dies eine gute Option für mehr Wärme, die übrigens automatisch auch optisch ausgestrahlt wird.

Spare mit der richtigen Art und Weise des Heizens künftig bei den Heizkosten

Wie Heizkosten sparen funktioniert, sollte Dir nun nach diesem hilfreichen Artikel bewusst sein. Es gibt nicht nur die eine richtige Variante, um die Heizkosten senken zu können. Nein, Du kannst verschiedene Tipps und Tricks ausprobieren und die Weise finden, die Dir am angenehmsten erscheint. Um die optimale Sparmethode beim Heizen zu nutzen, solltest Du am besten gleich eine ganze Reihe der von uns erwähnten Tipps anwenden. Viele unserer Tipps sind für eine langfristige Anwendung gedacht, während zum Beispiel der Austausch einer alten Heizpumpe eine einmalige Investition darstellt, die sich auszahlt!

Beginne also am besten noch heute damit, Deine Wohnung warmzuhalten, ohne groß heizen zu müssen, wodurch Du Dich in finanzieller Sicht entlasten und auch zum Umweltschutz beitragen kannst!