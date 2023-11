Ist es möglich, in einer kleinen Wohnung einen Garten zu haben? Ja! Wir zeigen euch, wie!

Licht ist für das Pflanzenwachstum unerlässlich. Stellt eure Töpfe an einem Ort auf, an dem sie täglich mindestens 6 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Wenn eure Wohnung nicht über ausreichend natürliches Licht verfügt, solltet ihr die Verwendung von LED-Wachstumslampen in Betracht ziehen, um euren Pflanzen das nötige Licht zu liefern.