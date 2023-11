Outdoor Living: Das solltet ihr zum aktuellen Trend wissen

Eng mit Outdoor Living verbunden ist Natural Living. Dabei setzt man auf natürliche Materialien und achtet zugleich auf Nachhaltigkeit. Neben Natursteinen und Keramik finden bei der Realisierung vor allem Baumwollstoffe, Sisal und unbehandeltes Holz Verwendung. Am Konzept Natural Living orientieren sich auch die Möbel für das Outdoor Living. Früher standen im Garten und auf der Terrasse vielleicht nur Plastikmöbel. Demgegenüber gibt es heutzutage bequeme Lounge-Sofas aus Rattan, die perfekt in das ausgelagerte Wohnzimmer passen. Im Gartenbüro machen sich Schreibtische gut, die aus wetterfestem Holz bestehen. Bei Schränken können im Außenbereich auch Materialien wie Metall zum Einsatz kommen. Tische sind in Sachen Design und Material idealerweise gut auf die restlichen Gartenmöbel abgestimmt und perfektionieren so das Wohnbild. Überlegt euch vor dem Möbelkauf genau, wo sie den Winter verbringen können. Ideal sind zusammenklappbare Modelle, die sich leicht verstauen lassen. Zur Lagerung von Kissen und Decken eignen sich dagegen Metalltruhen, die im Garten und auf der Terrasse zugleich als Ablagefläche dienen können.