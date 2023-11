Warum Marmoleumböden der Trend des Jahres 2024 sind!

Wenn wir uns die Trends in der Innenarchitektur und im Wohnen der letzten Jahre anschauen, sehen wir eine deutliche Verschiebung hin zu umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Entscheidungen. Einer der Sterne, die an diesem grünen Horizont leuchten, ist zweifellos der Marmoleumboden. Aber was macht Marmoleum so besonders und warum wird es voraussichtlich der Bodenbelagstrend des Jahres 2024 sein? Tauchen wir tiefer in die Welt des Marmoleums ein und entdecken wir die Gründe für seine steigende Beliebtheit.