Gartenarbeit im Oktober: Was ihr wissen und tun müsst!

Die Temperaturen sinken, die Sonnenstunden werden weniger und das Laub färbt sich bunt. Im Herbst, so ab Oktober, gibt es verschiedene Gartenarbeiten, die erledigt werden sollten. In diesem Ideenbuch geben euch unsere Gärtner und Experten für Garten und Haus, welche Gartenarbeiten jetzt am dringendsten sind. Lest am besten gleich weiter und macht euren Garten so schnell wie möglich herbst- und winterfest. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks erfahren möchtet, lest auch hier nach: Wann die Heizung einschalten und 5 Möglichkeiten, es herauszuzögern.