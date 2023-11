Wie aus einer Kastenwohnung ein helles, schönes Familienheim werden kann

Häufig werden Familien Wohnungen, Studios oder Apartments angeboten werden, die nur wenige Quadratmeter Wohnfläche haben – insbesondere dann, wenn man in Innenstädten wohnt. In Städten ist der Wohnraum besonders knapp und man muss schauen, wie man mit Kreativität, optischen Tricks und smarten Möbeln dafür sorgen kann, dass man mehr Platz zur Verfügung hat und – besonders wichtig, wenn man Kinder hat – Ordnung halten kann. Wenn auch ihr euch fragt, wie ihr eure Wohnung familiengerecht und modern einrichten könnt, seid ihr bei uns genau richtig. Unsere Interior Designer geben euch die Tipps und Ideen, die ihr kennen müsst! Lest einfach weiter und erfahrt, wie ihr gefühlt mehr Raum in eure kleine Stadtwohnung zaubern könnt. Wir schauen uns kleine Bäder, kleine Wohnzimmer, eine smarte Küchenplanung und Schlafzimmer, Flure sowie Balkone mit wenig Platz an.